Dosja Epstein, Kongresi lejohet të shohë dokumentet pa redaktime
Anëtarët e Kongresit të SHBA-së do të jenë në gjendje të fillojnë shqyrtimin e versionit të paredaktuar të dosjeve të Departamentit të Drejtësisë mbi Jeffrey Epstein.
Procesi i shqyrtimit do të zhvillohet personalisht në Departamentin e Drejtësisë , sipas një letre drejtuar anëtarëve të Kongresit të siguruar nga NBC News.
Anëtarët do të jenë në gjendje të shqyrtojnë materialin në kompjuterë në zyrat e Departamentit të Drejtësisë, por jo vetë dokumentet fizike.
Sipas letrës, anëtarët mund t’i shqyrtojnë dokumentet personalisht, me kusht që t’i japin Departamentit të Drejtësisë një njoftim 24 orë më parë.
Opsioni në këtë pikë është i disponueshëm vetëm për anëtarët e Kongresit — dhe jo për stafin e tyre.
Ata mund të mbajnë shënime, por nuk mund të sjellin asnjë pajisje elektronike me vete.
Rishikimi do të jetë vetëm i 3 milionë dosjeve që janë aktualisht në dispozicion të publikut, jo i koleksionit të gjerë prej më shumë se 6 milionë dokumentesh në total që Departamenti i Drejtësisë thotë se i ka në zotërim.
Raportohet se Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm Todd Blanche u premtoi anëtarëve të Kongresit qasje në material kur njoftoi publikimin e të gjitha dokumenteve që zyrtarët planifikonin t’i bënin publike të premten e kaluar.
Përfaqësuesit Thomas Massie, R-Ky., dhe Ro Khanna, D-Calif., bashkautorët e ligjit që rezultoi në publikimin nga Departamenti i Drejtësisë të një sasie të madhe dokumentesh, i shkruan Blanche një letër më vonë atë ditë duke kërkuar qasje në dosjet e paredaktuara.
Demokratët në Komitetin Gjyqësor i dërguan gjithashtu Blanche një letër javën e kaluar duke kërkuar mundësinë për të shqyrtuar materialin sa më shpejt të jetë e mundur.
Prokurorja e Përgjithshme Pam Bondi do të paraqitet para komisionit të mërkurën e ardhshme dhe anëtarët duan mundësinë për të shqyrtuar materialin përpara se ajo të paraqitet.
Udhëheqja dhe anëtarët e komiteteve gjyqësore të Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit do të kenë përparësi në shqyrtimin e tyre, por të gjithë anëtarët e Kongresit do të kenë akses në një moment të caktuar. /Telegrafi/