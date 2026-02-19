Dorëzohet një i dënuar për narkotikë në Prizren
Një person i shpallur në kërkim, i dënuar me mbi tre vjet burg për vepra të lidhura me narkotikët, është dorëzuar vullnetarisht policisë në Prizren.
Sipas Policisë së Kosovës, më 18 shkurt 2026, pas një operacioni të njësitit për realizimin e urdhër-arresteve, i dënuari A. Q., mashkull nga Prizreni, ka hyrë në Qendrën e Paraburgimit.
Ai ka qenë i shpallur në kërkim me tri urdhëresa dhe i dënuar me 3 vjet e 110 ditë burg efektiv me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit.
I arrestuari është dënuar në tri raste të ndryshme për veprën penale “blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge”, sipas nenit 267, paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Policia ka bërë të ditur se operacioni për realizimin e urdhër-arresteve ka qenë pjesë e një plani taktik-operativ, dhe dorëzimi vullnetar i të dyshuarit ka ndihmuar në finalizimin e procedurës pa incidente. /Telegrafi/