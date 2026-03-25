Dorëzohet aktakuzë ndaj tre personave, vodhën kabllo në një fabrikë në Shkup
Pas kryerjes së një hetimi, Prokuroria Themelore Publike në Shkup ngriti aktakuzë kundër tre bashkëkryesve të veprës penale "Vjedhje e rëndë" sipas nenit 236, paragrafi 4, në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal.
"Në ditët e para të marsit të këtij viti, nga ambientet e fabrikës "Zhelezara", të pandehurit vodhën lloje të ndryshme kabllosh me vlerë totale prej 196.500 denarësh, në pronësi të një personi juridik nga Kavadari. Gjatë vjedhjes, ata dëmtuan edhe një kabllo që ishte pjesë e një instalimi publik elektrik, me vlerë 800.000 denarë. Kur i ngarkuan kabllot në një makinë dhe u përpoqën t'i nxirrnin nga ambientet e fabrikës, të pandehurit u zbuluan dhe u privuan nga liria".
"Me aktakuzën, prokurori publik i paraqiti Gjykatës një propozim për zgjatjen e masës së paraburgimit të caktuar më parë për njërin nga të pandehurit, ndërsa masat paraprake janë në fuqi për dy të tjerët", thonë nga Prokuroria.