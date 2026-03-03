Doneri i Ramazanit - Prodhimi slloven që begaton shijen e iftarit tuaj në shtëpi
Në mbrëmjet e Ramazanit, kur tryeza mbushet mefamilje e miq, zgjedhjet me kualitet e bëjnë dallimin.
Doneri Guda vjen si një alternativë e shijshme dhe praktike për iftar. I përgatitur nga mishi i përzgjedhurnë mënyrë speciale në Slloveni, sjell aromë të pasurdhe shtresë të butë mishi.
Doneri Guda është prodhim slloven, i realizuar sipasstandardeve të larta evropiane të sigurisë ushqimore.
Certifikimi hallall garanton përputhje me kërkesatfetare, duke e bërë të përshtatshëm për tryezën eRamazanit dhe për çdo familje që kërkon siguri dhebesim në produkt.
Përgatitet shpejt dhe shërbehet lehtë. Me bukë tëfreskët, sallatë, turshi apo salca sipas dëshirës. Njëzgjidhje e thjeshtë, por me shije superiore, që e bëniftarin më të plotë.
Në fund, ajo që mbetet është shija dhe momenti indarë bashkë.
Donerin Guda mund ta gjeni në disa prej rrjeteve të marketeve kryesore, në dy shije: doner pule dhe doner miks.