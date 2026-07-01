Donacione dhe impakt: Action for Mothers and Children feston 10 vite të Teshavesha
Dyqani i bamirësisë shënon përvjetorin me orar të zgjatur gjatë verës
Action for Mothers and Children (AMC) feston 10-vjetorin e Teshavesha-s, e cila që nga viti 2016 i ka shndërruar donacionet në mbështetje për gratë dhe fëmijët.
Me dy dyqane në Prishtinë, Teshavesha çdo vit grumbullon mijëra kilogramë rroba, këpucë, aksesorë dhe orendi shtëpiake të dhuruara, duke ndihmuar në reduktimin e mbetjeve tekstile dhe duke gjeneruar financim të qëndrueshëm për programet e shëndetit të nënave dhe fëmijëve të AMC-së në mbarë Kosovën.
Foto: Tesha Vesha
"Gjatë dhjetë viteve të fundit, Teshavesha ka dëshmuar se çdo donacion dhe çdo blerje mund të bëjë një ndryshim të vërtetë," tha Drejtorja Ekzekutive e AMC-së, Rina Demiri Spahija. "I jemi mirënjohës donatorëve, klientëve, vullnetarëve dhe partnerëve tanë që na ndihmuan të ndërtojmë një të ardhme më të qëndrueshme duke mbështetur familjet në mbarë Kosovën."
Duke filluar nga sot, Teshavesha 2 do të mbyllet përkohësisht për sezonin e verës. Donacionet do të vazhdojnë të pranohen në dyqanin ngjitur nga ora 09:00 deri në orën 20:00. Teshavesha 1 do të mbetet e hapur me orar më të gjatë veror: të hënën dhe të shtunën nga ora 09:00 deri në 17:00, si dhe nga e marta deri të premten nga ora 09:00 deri në 20:00, me pauzë të drekës nga ora 13:00 deri në 14:00 (të dielave dyqani është i mbyllur).
Çdo artikull i dhuruar dhe çdo blerje ndihmon në krijimin e një të ardhmeje më të shëndetshme për familjet. Ndërsa Teshavesha hyn në dekadën e saj të dytë, AMC fton komunitetin që të vazhdojë t'u japë rrobave një jetë të dytë duke mbështetur të tjerët.