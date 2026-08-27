Dolly Parton kishte tatuazhe të fshehura - arsyeja e veçantë pse i bëri
Pak fansa e dinin se Dolly Parton kishte disa tatuazhe, pasi ajo zakonisht i mbulonte me veshje me mëngë të gjata.
Megjithatë, tatuazhet e saj nuk kishin të bënin kryesisht me modën apo dëshirën për të tërhequr vëmendje.
Parton kishte treguar se i kishte bërë tatuazhet për të mbuluar shenjat e plagëve, pasi kishte prirje për të krijuar keloide dhe plagët i bëheshin të dukshme dhe me ngjyrë vjollcë.
Dolly Parton
Ajo i përshkruante tatuazhet e saj si të vogla, elegante dhe në ngjyra pastel.
Ndër motivet që kishte zgjedhur ishin fluturat, fjongot, shiritat dhe detaje të tjera delikate.
Një prej tatuazheve më të veçanta ishte një kosherë e vogël me një bletë, të cilën e bëri për të mbuluar një shenjë në anë të trupit, të mbetur nga një sondë ushqimi.
Parton e kishte kthyer kështu një kujtim të pakëndshëm në diçka që i pëlqente.
Dolly Parton
Ajo gjithashtu kishte folur me humor për faktin se nuk kishte bërë ndonjë tatuazh të dedikuar për bashkëshortin e saj, Carl Dean, me të cilin ishte e martuar për rreth 60 vjet.
Kështu, tatuazhet e Dolly Parton fshihnin pas tyre jo vetëm një detaj të panjohur të pamjes së saj, por edhe histori personale dhe një mënyrë të sajën për t’i kthyer vështirësitë në diçka pozitive. /Telegrafi/