Doli për të blerë bukë, fitoi edhe lotarinë - u kthye me 50 mijë dollarë në xhep
Një burrë nga Maryland ndaloi për drekë dhe përfundoi duke fituar një çmim prej 50,000 dollarësh nga një biletë lotarie.
Fituesi tha se kohët e fundit u ndal në një dyqan për të blerë bukë.
Gjithashtu bleu një biletë lotarie e cila i fitoi 50,000 dollarë.
"Vazhdoja të thoja, a është e vërtetë kjo", kujtoi lojtari kur mori çmimin e tij.
Burri tha se kishte një ndjenjë të fortë se bileta do të ishte me fat. /Telegrafi/
