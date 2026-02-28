Një burrë nga Maryland ndaloi për drekë dhe përfundoi duke fituar një çmim prej 50,000 dollarësh nga një biletë lotarie.

Fituesi tha se kohët e fundit u ndal në një dyqan për të blerë bukë.

Gjithashtu bleu një biletë lotarie e cila i fitoi 50,000 dollarë.

"Vazhdoja të thoja, a është e vërtetë kjo", kujtoi lojtari kur mori çmimin e tij.

Burri tha se kishte një ndjenjë të fortë se bileta do të ishte me fat. /Telegrafi/

