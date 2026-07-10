Dogana e Kosovës tejkalon pragun prej 1 miliard euro të hyra të mbledhura
Dogana e Kosovës ka njoftuar se ka arritur një rekord të ri në mbledhjen e të hyrave, duke inkasuar mbi 1 miliard euro deri në këtë periudhë të vitit.
Sipas njoftimit zyrtar, të hyrat e inkasuara kanë arritur në 1 miliard e 7 milionë euro, që paraqet një rritje prej 5.5 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kur ishin mbledhur 955 milionë euro.
Dogana vlerëson se ky rezultat është arritur falë performancës së qëndrueshme ekonomike, bashkëpunimit me sektorin privat, përmbushjes së obligimeve ligjore nga komuniteti i biznesit, si dhe rritjes së efikasitetit në luftimin e ekonomisë joformale dhe krijimit të lehtësirave tregtare.
Një nga zhvillimet kryesore të këtij viti, sipas Doganës, është zbatimi i sistemit të deklarimit para arritjes së mallrave, i cili u mundësua pas shtetëzimit të plotë të terminaleve doganore dhe heqjes së pagesave për përdorimin e tyre.
Sipas njoftimit, kjo ishte një çështje që ishte adresuar për vite me radhë në Raportet e Progresit dhe që tashmë konsiderohet e tejkaluar. Dogana thekson se rezultatet e para të sistemit të ri kanë qenë pozitive dhe janë mirëpritur nga komuniteti i biznesit.
Në fund, Dogana e Kosovës ka bërë të ditur se mbetet e përkushtuar për të avancuar më tej kapacitetet operative dhe për të rritur efikasitetin në ofrimin e shërbimeve dhe mbledhjen e të hyrave.