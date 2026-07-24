ASK: Prodhimet bimore në Kosovë u shtrenjtuan 10 për qind më shumë se vjet
Agjencia e Statistikave të Kosovës ka bërë të ditur se Indeksi i përgjithshëm i çmimeve të prodhimeve bujqësore shënoi rritje në tremujorin e dytë (TM2) të vitit 2026, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2025
ASK njofton se ky publikim është i bazuar në grumbullimin e çmimeve të prodhimeve bujqësore vendore në Kosovë, gjersa grumbullimi i të dhënave është bërë në treg, ferma dhe vendet të tjera, ku çmimet e prodhimeve bujqësore mund të grumbullohen.
“Në TM2 2026, indeksi i çmimeve të prodhimeve bimore ka rritje për 10.0%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2025”, thuhet në njoftim.
Ndërkaq, Indeksi i çmimeve të prodhimeve blegtorale ka rritje për 2,9%,krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2025, gjersa Indeksi i përgjithshëm i prodhimeve bujqësore ka rritje për 6,3 %, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2025.
Prodhimet që krijojnë bazë për indeksin e çmimeve të prodhimeve bujqësore janë ndarë në dy grupe kryesore: prodhimet bimore dhe ato blegtorale.
Në kuadër të prodhimeve bimore, çmimet janë grumbulluar për këto grupe: drithëra, bimë foragjere, perime, patate dhe pemë.
Në prodhimet blegtorale çmimet janë grumbulluar për blegtorinë dhe prodhimet blegtorale. Në kuadër të blegtorisë, çmimet grumbullohen për katër kategori të kafshëve: gjedhe, dele, derra dhe pula.
Këto çmime janë bazuar në peshën e gjallë të kafshëve.
Në kuadër të prodhimeve blegtorale çmimet janë grumbulluar për: qumësht, vezë dhe mjaltë.
ASK njofton të gjitha çmimet janë llogaritur në euro dhe njësitë matëse janë në: kg, litër dhe copë. /Telegrafi/