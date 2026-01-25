DJ Gimbo tregon këshillën që i ka dhënë Gjesti para se të hynte në Big Brother
DJ personal i Gjestit, fituesit të Big Brother VIP Albania 4, Gimbo, është bërë banori më i ri i këtij formati.
Ai iu bashkua shtëpisë më të famshme të shtunën, ku pas tij u fut edhe këngëtarja Baby G.
I njëjti tregon edhe një këshillë që ka marrë nga miku i tij i ngushtë për lojën brenda.
“Këshilla që më ka dhënë Gjesti, shko edhe fito”, u shpreh ai.
Mbetet për t’u parë se si do të jetë loja e DJ Gimbos dhe nëse ka marrë ndonjë mësim nga Gjesti.
Ky i fundit ka kohë që ka bërë një tërheqje nga rrjetet sociale pasi vëllai i tij vdiq në një aksident me motoçikletë.
Kjo ishte një tronditje e madhe për artistin dhe familjen e tij në vitin që lamë pas. /Telegrafi/
