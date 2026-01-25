DJ personal i Gjestit, fituesit të Big Brother VIP Albania 4, Gimbo, është bërë banori më i ri i këtij formati.

Ai iu bashkua shtëpisë më të famshme të shtunën, ku pas tij u fut edhe këngëtarja Baby G.

I njëjti tregon edhe një këshillë që ka marrë nga miku i tij i ngushtë për lojën brenda.

Foto: Instagram

“Këshilla që më ka dhënë Gjesti, shko edhe fito”, u shpreh ai.

Mbetet për t’u parë se si do të jetë loja e DJ Gimbos dhe nëse ka marrë ndonjë mësim nga Gjesti.

Ky i fundit ka kohë që ka bërë një tërheqje nga rrjetet sociale pasi vëllai i tij vdiq në një aksident me motoçikletë.

Kjo ishte një tronditje e madhe për artistin dhe familjen e tij në vitin që lamë pas. /Telegrafi/

YjetMagazina