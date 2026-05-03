“Ditë zie për Durrësin”, Sako: Duhet reflektim i thellë
Kryebashkiakja e Durrësit Emiriana Sako ka reaguar përmes një meazhi ngushëllimi pas tragjedisë që tronditi sot qytetin bregdetar, ku një drejtues mjeti i dehur në timon përplasi me makinë tre fëmijë, dy prej të cilëve gjetën vdekjen e menjëhershme, ndërsa një i tretë po lufton për jetën në spital.
“Humbja e jetës së dy engjëjve sot është kthyer në ditë zie për gjithë Durrësin. Si nënë, ndaj dhimbjen e jashtëzakonshme me familjarët e fëmijëve dhe u shpreh ngushëllimet më të sinqerta. Lutemi së bashku për djalin që ndodhet në Spitalin e Traumës, që të kalojë këtë moment të vështirë dhe të rikthehet sa më shpejt pranë familjes së tij. Ky aksident i rëndë duhet të shërbejë si thirrje për reflektim të thellë, jo vetëm për institucionet, por për të gjithë ne si individë, prindër, qytetarë dhe shoqëri. Qofshin të parajsës”, shprehet Sako në postimin e saj në rrjetet sociale.
Kujtojmë që katër fëmijë ishin duke luajtur në trotuar pranë banesës së tyre në zonën e Spitallës, në momentin që mjeti tip “Benz ML” i drejtuar nga Nikoll Radaçi, përplasi tre të mitur, ndërsa një i katërt i shpëtoi mrekullisht aksidentit. Dy fëmijë humbën jetën menjëherë në vendngjarje, ndërsa fëmija i tretë u transportua në Spitalin e Traumës, ku ndodhet në gjendje të rëndë. Dyshohet se drejtuesi 57-vjeçar i makinës tip “Benz ML” ishte i dehur në timon.