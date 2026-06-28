Dita më e nxehtë, policia e Berlinit përdor topa uji në vapë ekstreme
Topa uji? Po, ju lutem! Policia e Berlinit përdori një masë të pazakontë, duke sjellë për pak kohë dy kamionë me topa uji për të ndihmuar në ftohjen e publikut.
Mjetet me topa uji bënë xhiro në kryeqytet, për kënaqësinë si të vendasve ashtu edhe të turistëve. Ndër ndalesat ishin Porta e Brandenburgut, Potsdamer Platz dhe ndërtesa e Reichstag.
Vendet e freskëta ishin shumë të kërkuara në përgjithësi, transmeton Telegrafi.
Gjermania ka qenë në prag të një vale të nxehti për disa ditë, me temperatura që u ngjitën në rreth 40 gradë dhe në disa vende edhe më të larta.
Situata është veçanërisht stresuese sepse në shumë zona ka pasur pak lehtësim gjatë natës për një periudhë të zgjatur dhe temperaturat kanë mbetur të larta edhe pas errësirës.
Sipas të dhënave paraprake nga Shërbimi Gjerman i Motit, nata e kaluar ishte më e ngrohta në Gjermani që nga fillimi i regjistrimeve.
Leximi më i lartë erdhi nga Kubschütz në Saksoninë lindore, ku temperatura e natës nuk ra kurrë nën 29.4 gradë Celsius.
Temperatura maksimale e përkohshme ditore prej 41.5 gradësh u regjistrua në orën 16:20 të shtunën në Möckern-Drewitz në Saksoni-Anhalt.
E diela pritet të shënojë kulmin e valës së të nxehtit. Shërbimi Meteorologjik Gjerman (DWD) parashikon një ditë tjetër me nxehtësi ekstreme, me temperatura midis 37 dhe 41 gradë.
Die @polizeiberlin ist jeden Tag als Freund und Helfer auf Berlins Straßen im Einsatz – selbst bei dieser Hitze. Danke an die Kollegen für die willkommene Abkühlung. Berlin hält zusammen. https://t.co/JGo4EpuQvP
— Kai Wegner (@kaiwegner) June 27, 2026
Gjatë ditës dhe natën deri të hënën, janë të mundshme edhe stuhi të izoluara të shkaktuara nga nxehtësia, duke sjellë shira të rrëmbyeshëm, breshër dhe, në disa raste, erëra të forta.
Gjatë natës deri të hënën, temperaturat do të bien ndjeshëm, me minimale midis 23 dhe 19 gradë.
Trendi i ftohjes do të vazhdojë deri të hënën, kur temperaturat maksimale do të arrijnë vetëm 27 deri në 31 gradë. Do të ketë periudha me shira dhe stuhi të izoluara. /Telegrafi/