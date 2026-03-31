Dita e finales historike në “Fadil Vokrri”: Kosova përballë Turqisë me ëndërr Botërorin
Kombëtarja e Kosovës zbret sonte (e martë) në fushë për një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e saj. Në stadiumin Fadil Vokrri, ‘Dardanët’ përballen me Turqinë në një finale që vendos fatin e kualifikimit për Kupën e Botës 2026.
Atmosfera në kryeqytet pritet të jetë elektrizuese, me tifozët që do të mbushin çdo ulëse dhe janë gati të shtyjnë ekipin drejt një arritjeje historike. Kjo sfidë konsiderohet si kulmi i një rrugëtimi të jashtëzakonshëm të Kosovës, e cila ka treguar rritje të vazhdueshme dhe karakter të fortë në momentet vendimtare.
Nën drejtimin e përzgjedhësit, Franco Foda, Kosova ka ndërtuar një skuadër konkurruese, të përzier me përvojë dhe talent të ri. Lojtarët kyç pritet të marrin përgjegjësi në këtë përballje vendimtare, ku çdo detaj mund të bëjë diferencën.
Nga ana tjetër, Turqia vjen si një kundërshtar i fortë dhe me traditë, duke e bërë këtë duel edhe më të vështirë për ‘Dardanët’. Megjithatë, përkrahja e zjarrtë e publikut vendas dhe motivimi i jashtëzakonshëm mund të jenë faktorët që do ta shtyjnë Kosovën drejt historisë.
Sonte, gjithçka është në lojë. Një fitore do të thoshte shumë më tepër se një kualifikim - do të ishte realizimi i një ëndrre për një komb të tërë dhe një realizim ëndrre për shumë gjenerata. /Telegrafi/