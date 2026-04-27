Disa ushqime që ndihmojnë në uljen e teshtitjes, bllokimit të hundës dhe simptomave të alergjisë
Simptomat e alergjisë shfaqen kur sistemi juaj imunitar reagon tepër ndaj faktorëve të zakonshëm, si poleni.
Forcimi i sistemit imunitar dhe ulja e inflamacionit mund të ndihmojnë në zvogëlimin e këtij reagimi, duke lehtësuar simptoma të bezdisshme si teshtitja, bllokimi i hundës dhe kruarja e syve.
Sipas Health.com, këto janë disa ushqime që mund të ndihmojnë në uljen e teshtitjes, bllokimit të hundës dhe simptomave të tjera të alergjisë, të renditura si në vijim.
Frutat agrume
Frutat agrume si portokallet, grejpfruti dhe limonët janë të pasura me vitaminë C, një antioksidant i fuqishëm. Ndër përfitimet e tjera, vitamina C mund të ndihmojë në zbërthimin e histaminës, një substancë kimike që sistemi imunitar liron kur zbulon një alergjen. Histamina është përgjegjëse për teshtitjen, bllokimin dhe kruarjen e syve gjatë një reaksioni alergjik.
Edhe pse nevojiten më shumë kërkime, disa prova sugjerojnë se alergjitë më të rënda mund të lidhen me nivele më të ulëta të vitaminës C.
Trupi juaj nuk e prodhon vetë vitaminën C, ndaj duhet ta merrni çdo ditë nga ushqimi. Frutat e plota janë më të mira se lëngjet, sepse përmbajnë fibra që mbështesin sheqerin në gjak dhe shëndetin e zorrëve. Një zorrë e shëndetshme ndihmon sistemin imunitar të reagojë më mirë ndaj alergjenëve.
Qepët
Qepët janë një burim i pasur i kuercetinës, një përbërës bimor me veti antioksiduese dhe anti-inflamatore që mund të ndihmojë në luftimin e alergjive.
Qelizat mast (mastocitet), pjesë e sistemit imunitar, aktivizohen dhe lëshojnë histaminë kur trupi zbulon një alergjen. Disa studime sugjerojnë se kuercetina mund të pengojë aktivizimin e këtyre qelizave, duke ulur nivelet e histaminës.
Ajo gjithashtu ndikon në leukotrienet (që shkaktojnë ënjtje të rrugëve të frymëmarrjes dhe prodhim mukusi) dhe citokinat (që rrisin inflamacionin).
Kuercetina gjendet edhe në mollë, manaferra, brokoli dhe çaj jeshil, por përthithet më mirë nga qepët.
Peshku i yndyrshëm
Salmoni, sardinet, skumbri dhe peshq të tjerë të yndyrshëm janë të pasur me acide yndyrore omega-3. Trupi i përdor këto për të rregulluar sistemin imunitar, përfshirë reagimin ndaj alergjenëve.
Omega-3 ndihmojnë duke ulur substancat inflamatore në trup, të cilat shkaktojnë simptomat e alergjisë. Edhe pse nevojiten më shumë studime te njerëzit, kërkimet laboratorike dhe te kafshët tregojnë se omega-3 mund të jenë të dobishme.
Rekomandohet të konsumoni peshk të yndyrshëm dy herë në javë. Nëse nuk hani peshk, arrat dhe farat e lirit janë alternativa të mira bimore.
Xhenxhefili
Xhenxhefili ka veti anti-inflamatore dhe antioksiduese dhe përdoret prej shekujsh për probleme të tretjes, grip dhe më shumë. Ka edhe disa prova që mund të ndihmojë në alergji.
Një studim i vitit 2020 tregoi se ekstrakti i xhenxhefilit kishte efekt të ngjashëm me loratadinën (një antihistaminik) në uljen e simptomave të alergjisë së hundës.
Përbërësit aktivë të tij, gingerolët dhe shogaolët, ndihmojnë në rregullimin e sistemit imunitar dhe në kufizimin e prodhimit të histaminës.
Kosi dhe kefiri
Shumë nga aktiviteti i sistemit imunitar ndodh në zorrë, ku qelizat imunitare dhe mikroorganizmat bashkëpunojnë për t’iu përgjigjur alergjenëve dhe viruseve.
Një mikrobiomë jo e shëndetshme lidhet me simptoma më të rënda të alergjisë.
Kosi dhe kefiri janë të pasur me probiotikë—baktere të dobishme që mbështesin shëndetin e zorrëve dhe mund të ulin inflamacionin. Ata gjithashtu kanë veti antioksiduese.
Një studim i vitit 2024 tregoi se njerëzit me rinit alergjik (ethe bari) që morën probiotikë patën përmirësim të simptomave dhe cilësisë së jetës.
Kur zgjidhni këto produkte, kërkoni që të përmbajnë “kultura të gjalla dhe aktive”.
Si t’i përfshini këto ushqime në dietë
Menaxhimi i alergjive përmes ushqimit do të thotë të zgjidhni produkte që mbështesin sistemin imunitar dhe ulin inflamacionin.
Nuk është e nevojshme t’i konsumoni çdo ditë. Mjafton t’i përfshini në mënyrë natyrale në dietë:
Agrumet janë të përshtatshme për mëngjes ose si snack;
Kosi ose kefiri shkojnë mirë me granola ose fruta;
Peshku i yndyrshëm mund të piqet, të ziehet ose të shtohet në sallata dhe makarona;
Qepët përdoren në sallata, sanduiçe, supa ose gatime të tjera;
Xhenxhefili mund të përdoret në çaj, supa dhe gatime të ndryshme.