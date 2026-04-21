Disa fjali që prindërit duhet t'u thonë fëmijëve të rritur, sipas psikologëve
Prindërimi nuk mbaron kur fëmijët rriten dhe bëhen të pavarur, por vazhdon përmes marrëdhënieve që ndryshojnë me kalimin e kohës.
Psikologia Stacey R. Pinatelli thekson se lidhja e hershme me prindërit luan një rol kyç në formësimin e cilësisë së marrëdhënieve në moshë madhore.
Nuk janë vetëm momentet e kaluara së bashku që janë thelbësore, por edhe fjalët që mund të ofrojnë një ndjenjë sigurie, pranimi dhe mbështetjeje. Këto janë pikërisht fjalët që mund të kenë një ndikim të fuqishëm në shëndetin emocional dhe vetëbesimin e fëmijëve të rritur. Sipas psikologëve dhe hulumtimeve, këto janë frazat që kanë më shumë rëndësi për fëmijët e rritur sesa një përqafim.
"Jam krenar për ty"
Ndërsa fëmijët rriten, është e rëndësishme që ata të dëgjojnë se prindërit e tyre janë krenarë për ta. Psikologu dhe terapisti Jeffrey Bernstein thekson: "Prindërimi nuk ndalet kur fëmijët rriten". Një shënim ose telefonatë e shkurtër mund të ketë një ndikim të madh, edhe nëse prindërve u duket e panevojshme. Shprehja e krenarisë forcon ndjenjat e vlerës dhe lidhjes.
"Nuk ke pse t’i kesh të gjitha të rregulluara"
Shumë të rinj ndiejnë presion për të përmbushur pritjet në një moshë të caktuar, gjë që mund të shkaktojë stres dhe pasiguri. Kur prindërit thonë se nuk është e thënë t’i kenë të qarta të gjitha, ata dërgojnë një mesazh mirëkuptimi dhe mbështetjeje. Kjo qasje zvogëlon presionin dhe inkurajon autenticitetin. Prindërit tregojnë se e vlerësojnë lumturinë e fëmijës së tyre mbi normat shoqërore.
"Unë besoj në çdo vendim tënd"
Nuk është gjithmonë e lehtë për fëmijët e rritur të marrin vendimet e tyre, veçanërisht pas viteve të tëra mbështetjeje te prindërit e tyre. Një qetësim mund t'u japë atyre qetësi dhe të inkurajojë pavarësinë. Sondazhi Kombëtar i Shëndetit të Fëmijëve i Spitalit CS Mott zbuloi se inkurajimi i pavarësisë rrit vetëbesimin dhe qëndrueshmërinë. Një mbështetje e tillë ka efekte pozitive afatgjata në shëndetin mendor.
"Gjithmonë mund të kthehesh në shtëpi"
Në kohë të vështira, siç janë ndarjet ose problemet financiare, fëmijët e rritur kanë nevojë për një ndjenjë sigurie. Të dish se ata gjithmonë kanë një vend ku janë të mirëpritur sjell ngushëllim të madh. Një mesazh i tillë zvogëlon ndjenjat e vetmisë dhe pasigurisë. Dhe herë pas here t'ua kujtosh këtë mund të ketë një ndikim të fuqishëm emocional.
"Jam këtu nëse ke nevojë për ndonjë gjë"
Edhe kur nuk duan të ndajnë gjithçka me prindërit e tyre, fëmijët e rritur duhet të dinë se mbështetja është aty. Bernstein shpjegon: "Fëmijët që ndihen të pranuar kanë më shumë gjasa të zhvillojnë një ndjenjë të shëndetshme të vetëvlerësimit." Vetëm të qenit në dispozicion të prindërve të tyre mund të jetë e mjaftueshme për t'i bërë ata të ndihen më të sigurt. Ky mesazh ndërton besim dhe afërsi.
"Të dua ashtu siç je"
Pranimi i pakushtëzuar ka një ndikim të fuqishëm në vetëbesim dhe identitet. Një studim i botuar në Personality and Individual Differences zbuloi se autenticiteti çon në mirëqenie dhe lumturi më të madhe. Kur prindërit shprehin një dashuri të tillë, fëmijët ndihen më të sigurt në lëkurën e tyre. Kjo i ndihmon ata të mos konformohen me pritjet e të tjerëve.