Disa aftësi që fëmijët duhet t’i zotërojnë para se të shkojnë në kolegj
Shkuarja në kolegj është për shumë të rinj përvoja e parë e madhe e jetës së pavarur. Përveç detyrimeve akademike, studentët përballen me sfida të shumta të përditshme, nga menaxhimi i parave deri te kujdesi për shëndetin e tyre dhe organizimi i kohës së tyre.
Edhe pse prindërit nuk mund t'i përgatisin fëmijët e tyre për çdo situatë me të cilën do të përballen, ekzistojnë disa aftësi jetësore që mund ta bëjnë shumë më të lehtë për ta që të përshtaten me mjedisin e tyre të ri. Sa më shpejt t'i mësojnë ato, aq më shumë ka gjasa që ata të ndihen më të sigurt, të pavarur dhe të përgatitur për sfidat që i presin.
Ja disa gjëra që prindërit duhet t'u mësojnë fëmijëve të tyre para se të shkojnë në kolegj.
Menaxhimi i kohës dhe angazhimit
Përpara se të shkojnë në kolegj, fëmijët duhet të mësojnë të organizojnë kohën e tyre në mënyrë të pavarur dhe të mbajnë gjurmët e detyrimeve. Organizatorja profesionale Diane Quintana i këshillon ata të përqendrohen në atë që është më e rëndësishme për ta dhe të bëjnë detyrat më të vështira kur janë më produktivë, shkruan YourTango.
Përballimi i shëndetshëm i stresit
Shoqata Amerikane e Psikologjisë pohon se një nivel i caktuar stresi është një pjesë normale e jetës, por nuk duhet të bëhet një gjendje e përhershme. Teknika të tilla si ushtrimet fizike, ushtrimet e frymëmarrjes, meditimi dhe kalimi i kohës në natyrë mund t'ju ndihmojnë të përballoni më mirë stresin.
Bazat e gatimit
Njohja e aftësive bazë të kuzhinës i ndihmon nxënësit të hanë vakte më të ekuilibruara dhe të jenë më të pavarur. Të mësuarit për të planifikuar vaktet, për të blerë dhe për të përgatitur ushqim është një pjesë e rëndësishme e kujdesit për veten.
Mbajtja e një hapësire të rregullt
Të jetosh me shokë/shoqe dhome kërkon përgjegjësi për hapësirën e përbashkët. Hulumtimet nga Universiteti i Harvardit kanë treguar se punët e shtëpisë i ndihmojnë fëmijët të zhvillojnë përgjegjësi, empati dhe një ndjenjë pavarësie.
Menaxhimi i parave dhe njohuritë financiare
Të rinjtë duhet të kuptojnë bazat e buxhetimit, kursimit dhe përdorimit të një llogarie bankare përpara se të shkojnë në kolegj. Njohuritë financiare mund t'i ndihmojnë ata të shmangin borxhet dhe të marrin vendime më të mira në lidhje me paratë.
Caktimi i takimeve në mënyrë të pavarur
Është e rëndësishme të jesh në gjendje të caktosh në mënyrë të pavarur takime mjekësore, të kujdesesh për recetat dhe të mbash gjurmët e detyrimeve të rëndësishme. Detyra të tilla forcojnë ndjenjën e pavarësisë dhe vetëbesimit.
Aftësi komunikimi profesionale
Studentët duhet të dinë si të shkruajnë një email profesional, të flasin me profesorët dhe të mbrojnë veten në mënyrë të përshtatshme. Këto aftësi bëhen të rëndësishme gjatë muajve të parë të studimit.
Rregullimi i emocioneve të veta
Aftësia për të njohur dhe menaxhuar emocionet është e rëndësishme për marrëdhëniet, shëndetin mendor dhe përballimin e sfidave. Të folurit rreth ndjenjave, mbajtja e një ditari ose metoda të tjera të vetëreflektimit mund të ndihmojnë në zhvillimin e kësaj aftësie.
Zgjidhja e konflikteve me respekt
Në kolegj, do të hasni njerëz me qëndrime dhe zakone të ndryshme. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të mësoni të zgjidhni mosmarrëveshjet në mënyrë konstruktive dhe të shprehni mendimet tuaja pa ofenduar ose tërhequr nga komunikimi.