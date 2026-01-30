Dimitrieska-Koçoska: Do të mbështesim fuqishëm sektorin privat si nxitës i rritjes ekonomike
Ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, duke iu përgjigjur pyetjeve të deputetëve në Kuvend, theksoi se Qeveria trashëgoi një situatë financiare jashtëzakonisht të vështirë dhe alarmante, me arkën shtetërore pothuajse tërësisht të zbrazët dhe mbi 70% të deficitit buxhetor të shpenzuar edhe para ndërrimit të Qeverisë, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Financave.
Megjithatë, siç theksoi Ministrja, ajo që ishte thelbësore për të si Ministre e Financave dhe për Qeverinë ishte se gjërat i shikonin në dy drejtime të qarta.
“Qasja jonë është e qartë dhe në dy drejtime – mbështetje e fuqishme për sektorin privat si nxitës i rritjes ekonomike dhe disiplinë e rreptë në menaxhimin e financave publike. Prioriteti ynë është servisimi në kohë i detyrimeve, financa publike të qëndrueshme dhe ekonomi që krijon vlerë të shtuar. Roli i shtetit është në prapavijë – sa më mirë të jetë i organizuar dhe sa më shumë ta mbështesë sektorin privat, aq më të mira janë rezultatet”, theksoi Dimitrieska-Koçoska.
Ajo theksoi se rezultatet ekonomike në periudhën e kaluar janë përmirësuar ndjeshëm. Rritja e BPV-së sipas tremujorëve në vitin 2025 arriti në 2.9% në tremujorin e parë, 3.5% në të dytin dhe 3.8% në të tretin, ndërsa rritja nominale tejkaloi 10%. Këto trende, siç theksoi ajo, krijojnë kushte për ulje të mëtejshme të deficitit buxhetor dhe borxhit publik si përqindje e BPV-së.
Gjatë vitit 2025, nga buxheti u paguan 16.9 miliardë denarë për të mbështetur sektorin privat përmes mekanizmave të ndryshëm, përfshirë Bankën Zhvillimore, mjetet që tashmë po japin rezultate konkrete në ekonomi.
Lidhur me financat publike, Ministrja theksoi se konsolidimi fiskal nuk është deklarativ, por real dhe i matshëm. Deficiti buxhetor është ulur nga pothuajse 8% e BPV-së në vitin 2020, në 4.4% në vitin 2024, 4% në vitin 2025, me projeksione për ulje të mëtejshme në 3.5% në vitin 2026.
Ministrja theks të veçantë i vuri euroobligacionit të emetuar me sukses në fillim të vitit 2026, i cili, sipas ministres, u realizua në momentin e duhur dhe me kushtet historikisht më të favorshme – me marzh më të ulët mbi EURIBORIN dhe kosto më të ulëta./Telegrafi/