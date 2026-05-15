Komisionerja për Zgjerim, Marta Kos sot në Kosovë
Komisionerja për Zgjerim e Bashkimit Evropian, Marta Kos sot do të jetë për një vizitë zyrtare në Kosovë.
Kos do të takohet me ushtruesen e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu dhe me kryeministrin në detyrë të Kosovës, Albin Kurti.
Takimi me Haxhiun do të mbahet në ora 10:00.
“Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, pret në takim Komisioneren Evropiane për Zgjerim, Marta Kos”, thuhet në njoftimin e Presidencës.
Kos do të takohet edhe me kryeministrin në detyrë.
Takimi do të mbahet në ora 10:45.
“Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, pret në takim Komisioneren e Bashkimit Evropian për Zgjerim, Marta Kos”, thuhet në njoftim.
Vizita e së premtes në Kosovë do të jetë e para për komisioneren për zgjerim në BE, prejse ajo mori detyrën, në vitin 2024.
Kos kishte planifikuar një vizitë në Kosovë më 12 mars, por ajo u anulua për shkak të zhvillimeve politike të atyre ditëve, ku presidentja Vjosa Osmani pati nxjerrë një dekret për shpërndarje të Kuvendi. /Telegrafi/