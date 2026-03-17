Digjet vetura e Kurto Dudushit
Automjeti i përdorur nga kryetari i komunës së Shuto Orizarës, Kurto Dudush, dhe në pronësi të bashkëshortes së tij, Fatima Osmanovska, u dogj gjatë natës.
Sipas informacioneve, incidenti ndodhi në orët e mëngjesit, pa të lënduar.
"Më 17.03.2026 në orën 03:50 të mëngjesit, SPB Shkup mori një njoftim se një automjet "Range Rover" me targa të Shkupit, në pronësi të F.O. (37) nga Shkupi, u dogj në zonën e Shuto Orizares.
Sipas njoftimit, pronarët e kamerave të sigurisë vunë re një person të maskuar i cili derdhi lëng mbi automjet, pas së cilës automjeti menjëherë u përfshi nga flakët. Nuk pati të lënduar, dhe zjarri u shua nga një ekip i Brigadës së Zjarrfikësve të Shkupit", njoftojnë nga policia.
Po merren masa për zbardhjen e rastit.