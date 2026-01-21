Digjet një shtëpi në Malishevë, humb jetën një grua
Një grua rreth moshës 53 vjeçare ka humbur jetën si pasojë e një zjarri që ka kapluar një shtëpi në fshatin Goriq të Malishevës.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar drejtori rajonal i Policisë në Gjakovë, Lumni Graishta.
Sipas tij, viktima ka jetuar me babain e saj dhe ka qenë e palëvizshme.
“Një shtëpi në fshatin Goriq të Malishevës është përfshirë nga flakët, ku për pasojë ka mbetur pa shenja jete një grua rreth moshës 53 vjeçare e cila ka qenë duke jetu veç me babën dhe ka qenë e palëvizshme. Ende nuk dihen rrethanat e zjarrit dhe policia është duke u marr me rastin”, ka thënë Graishta. /Telegrafi/
