Digjen dy shtëpi nga zjarri që shpërtheu në Veles
Zjarri në Veles sot përfshiu shtëpi dhe vikend shtëpi.
"Me reagimin në kohë dhe të shpejtë të zjarrfikësve, përhapja e zjarrit aktiv që filloi në zonën e quajtur Trite dola u parandalua këtë pasdite", njoftoi kryetari i Komunës së Velesit, Marko Kolev.
Ai shpreh keqardhje për dëmin e shkaktuar.
"Më vjen sinqerisht keqardhje për dëmin e shkaktuar dhe shpreh mirënjohjen time për Shërbimin e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit të Velesit, i cili kreu një ndërhyrje profesionale me 16 zjarrfikës, për kompaninë me përgjegjësi shoqërore "Uni Agro", e cila kontribuoi në aksion me mekanizim, dhe për të gjithë ata që u përfshinë në shuarjen dhe lokalizimin e zjarrit", shkruan Kolev.
Ai shprehu mirënjohjen e tij për zjarrfikësit dhe u bëri thirrje qytetarëve për më shumë kujdes dhe kujdes./Telegrafi/