Diçka e re në horizont - çfarë po përgatit Toyota?
Toyota publikoi një imazh paraprak për një automjet të ri.
Duket të jetë një SUV më i madh që mund të jetë një nga modelet e ardhshme elektrike me tre rreshta ulëse, por është ende e paqartë.
Toyota nuk dha asnjë informacion në lidhje me njoftimin paraprak, përveçse tha, "Diçka e re është në horizont."
Marka ka konfirmuar tashmë se ka "plane për të prodhuar dy SUV elektrikë krejtësisht të rinj me tre rreshta në SHBA".
Prodhuesi i veturave do t'i ndërtojë të dy në fabrikën e saj në Kentucky. Ky mund të jetë një nga këto modele. /Telegrafi/
