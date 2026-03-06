Dhuratë për ty - APR LADY
Për festën e 8 Marsit, APR ka lansuar pakon APR LADY e cila është e vlefshme nga data 8 deri më 20 mars.
Ky abonim vjetor kushton 55€, e për dhuratë klientet marrin 2 muaj shtesë pa pagesë.
Shërbimet janë të vlefshme në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Mal të Zi dhe Serbi, duke mbuluar asistencën rrugore gjatë udhëtimeve brenda këtyre vendeve.
Çfarë përfshin asistenca rrugore?
- Prioritet në asistencë - ndihmë sa më e shpejtë në vendngjarje
- Siguri gjatë pritjes - operatori qëndron në linjë telefonike derisa ndihma të arrijë
- Transport deri në derën e shtëpisë, ose në një destinacion të sigurt
- Ndezja e automjetit - në rast se bateria është shkarkuar
- Ndërrimi i gomës - ose ndërhyrje për defekte të vogla që mund të rregullohen në vend.
- Asistencë në rast aksidenti -gjatë përdorimit të automjetit
- Transport deri në derën e shtëpisë me vlerë deri në 200€ me TVSH
Këtë 8 Mars, dhuroji vetës më shumë siguri në rrugë me abonimin
APR LADY dhe merr dhuratë dy muaj shtesë.Të interesuarat mund të marrin më shumë informacione dhe të aplikojnë për abonim përmes faqes zyrtare: apr-ks.com/?APR-Lady
Nga APR - Asistencë E Përgjithshme Rrugore
60 minutes ago
