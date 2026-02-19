DHTIK: Bllokada po rrezikon bizneset dhe vendet e punës, derisa po i rrit ndjeshëm importet dhe çmimet
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë, ka shprehur shqetësimin e thellë për problemet e shumta, si pasojë, siç thonë e bllokadës së gjatë të shkaktuar nga Ligji për Pronën Publike.
Drejtori ekzekutiv, Kushtrim Ahmeti, ka thënë se kriza e gjatë institucionale, ka thelluar edhe më shumë problemet për numër të madh të kompanive.
Ai ka thënë se bllokada ka ulur fuqinë ekonomike të bizneseve, rrezikuar numër të madh të punëtorëve, rritje të çmimeve, rritje enorme të importeve nga Serbia dhe Maqedonia e Veriut, si dhe probleme tjera zinxhirore.
Ahmeti shtoi se shumë kompani tashmë kanë hequr dorë nga rritja e investimeve në Kosovë, te tjerat po shikojnë për investime jashtë vendit, si dhe po jepet një mesazh negativ për investime të jashtme.
Në takim anëtari i bordit, Idriz Zejnullahu dhe dy anëtarët e grupit të punës, Faton Nuredini dhe Binak Kalludra, kanë prezantuar para të pranishmëve detaje në lidhje me problemet që bllokada i ka shkaktuar sektorit minerar.
Të pranishmit janë pajtuar për nevojën emergjente në ndërmarrje të masave për të ndryshuar Ligjin e Pronës Publike.