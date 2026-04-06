Dëshmitarët në rastin "Pulse" që nuk duan të dëshmojnë do t'i sjellin në gjykatë nën shoqërimin e policisë
Policia do të marrë dëshmitarë në gjyq për tragjedinë në diskoteken Pulse nëse nuk paraqiten në seancat e ardhshme kur ftohen. Kështu kërcënoi gjykatësja Diana Gruevska Ilievska në seancën dëgjimore, të cilën e konsideroi një ditë të humbur sepse dëshmia e dëshmitares së vetme që u paraqit ishte e shkurtër, raportoi "Telma".
Një punonjëse e Komunës së Koçanit u ftua me rregull për sot, por ajo u bë e padisponueshme për prokurorinë, dhe sot edhe për gjykatën. Gjykatësi urdhëroi që nëse nuk paraqitet kur të thirret, të sillet nën roje për seancën e ardhshme.
Për disa nga dëshmitarët e propozuar fillimisht që janë thirrur për seancat e ardhshme, prokuroria tha se po tërhiqet, por avokatët këmbëngulën që të thirren. Megjithatë, edhe ata kundërshtuan dhe ndryshuan mendje, kështu që tani do të duhet të mungojnë vetëm nëse sjellin prova nga një mjek për gjendjen e tyre shëndetësore. Disa nga dëshmitarët janë ende jashtë vendit për trajtim.
Me këtë, seanca e sotme përfundoi më herët se zakonisht. I vetmi që dëshmoi ishte Nasko Karadakovski, babai i të ndjerit Aleksandar, i cili ishte regjistruar si menaxher i kompanisë së shefit Dejan Jovanovski.
Ai tha se djali i tij ishte emëruar vetëm formalisht si menaxher, sepse ishte mik me djalin e shefit, Dekon, por nuk shkonte në bankë dhe as nuk mbante kontabilitetin. Ai u bë nervoz kur mësoi se mund të kishte pasoja ligjore nga emërimi si menaxher./Telegrafi/