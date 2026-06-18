Dëshironi që fëmijët tuaj të përqendrohen më mirë? Praktikoni këto pesë gjëra
Nëse mendoni se është më e vështirë se kurrë t’i bësh fëmijët të përqendrohen këto ditë, nuk po bëni shaka. Kira Willey, një konsulente prindërimi dhe autore, thotë se kjo është një nga ankesat më të zakonshme që dëgjon nga prindërit dhe edukatorët.
Sipas saj, më pak lëvizje, teknologji, të rriturit e shpërqendruar dhe mungesa e pushimit cilësor e bëjnë edhe më të vështirë për fëmijët të përqendrohen. Megjithatë, ajo beson se ka mënyra të thjeshta për t'i ndihmuar fëmijët të zhvillojnë zakone më të mira.
Ajo theksoi pesë gjëra që mund ta bëjnë më të lehtë për fëmijët të qëndrojnë të përqendruar.
Një prekje e butë për t'u lidhur
Willey thotë se e mësoi këtë metodë duke vëzhguar mësuesin e fëmijëve të saj. Kur vinte re se fëmija i saj humbiste vëmendjen ose bëhej i shqetësuar, ajo shkonte dhe i vendoste butësisht dorën mbi shpatull. Kjo qasje, thotë Willey, dërgon mesazhin: "Të shoh dhe jam këtu për ty". "Ishte një lidhje e qetë dhe fizike", i thotë ajo CNBC-së. Ajo beson se lidhja fizike mund të jetë qetësuese dhe ta ndihmojë një fëmijë të rifitojë përqendrimin.
Mesazhe të qarta dhe pozitive
Sipas Willey, fëmijët i kuptojnë dhe i ndjekin udhëzimet pozitive më lehtë sesa ndalimet. Në vend që të theksohet ajo që po bëjnë gabim, është më e dobishme të përshkruhet qartë sjellja e dëshiruar. Si shembull, ai thotë se fjalia "Ndalo së vrapuari" mund të zëvendësohet me "Ju lutem ecni". Ai shton se kjo mënyrë komunikimi krijon një atmosferë më pozitive dhe zvogëlon tensionin.
Udhëzime në vend të pyetjeve
Willey beson se fëmijët ndihen më të sigurt kur e dinë saktësisht se çfarë pritet prej tyre. Kjo është arsyeja pse ajo sugjeron përdorimin e udhëzimeve të qarta për detyrat e përditshme, ndërsa pyetjet lihen për situata ku fëmija ka vërtet një zgjedhje. Sipas saj, kjo qasje mund të zvogëlojë konfliktin dhe luftën për pushtet.
Ushtrime ekuilibri
Aktivitetet që përfshijnë ekuilibrin mund t’i ndihmojnë fëmijët të zhvillojnë përqendrimin. Willey shpjegon se gjatë aktiviteteve të tilla, ata duhet të përqendrohen në atë që po bëjnë në atë moment. Ai përmend si shembull ecjen mbi një tra imagjinar, i cili kërkon vëmendje dhe koordinim. Ndërsa fëmijët po argëtohen, ata po praktikojnë edhe qëndrimin e përqendruar.
Ji një model i pranishëm dhe i qetë
Willey thekson se fëmijët shpesh imitojnë në mënyrë të pavetëdijshme sjelljen e të rriturve përreth tyre. Nëse prindërit kontrollojnë vazhdimisht telefonat e tyre ose bëjnë shumë gjëra njëkohësisht, fëmijët mund të krijojnë përshtypjen se shpërqendrimi është normal.
Nga ana tjetër, të rriturit e qetë dhe të përqendruar krijojnë një mjedis që inkurajon natyrshëm vëmendjen dhe përqendrimin. "Mënyra se si sillemi - të shpërqendruar apo të fokusuar, të shpërqendruar apo plotësisht të pranishëm - ka një ndikim të madh në aftësinë e një fëmije për t'u angazhuar", përfundon Willey.