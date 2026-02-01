Deshi të godet sigurimin e lokalit që i nxori jashtë, burri nga Melbourne “nokautoi pa dashje” mikun duke e goditur me karrige
Pamje tronditëse janë publikuar të momentit kur një burrë u rrëzua përtokë nga një karrige fluturuese jashtë një klubi striptizmi në Melbourne të premten në mbrëmje, ndërsa një përleshje e dhunshme shpërtheu në rrugë.
Burri, i cili ende nuk është identifikuar, kishte qenë brenda klubit Bar 20 me shokun e tij përpara se të nxirreshin jashtë nga sigurimi rreth orës 21:20, transmeton Telegrafi.
Pamjet e kamerave të sigurisë të transmetuara nga 7News treguan burrin duke u shtyrë përtokë nga sigurimi, përpara se shoku i tij të përpiqej të kapte një shtyllë, duke e tundur atë drejt një roje sigurie.
Më pas, shoku u pa duke kapur një karrige nga një restorant aty pranë dhe duke e hedhur mbi kokën e tij, e cila dyshohet se ishte drejtuar rojeve të sigurisë aty pranë.
Megjithatë, karrigia e godet shokun e tij në kokë, duke e rrëzuar atë në tokë.
Kuptohet që burri "u shërua mjaft shpejt" dhe u ngrit, eci dhe u largua, ndërsa shoku i tij e mbante kokën në duar me keqardhje.
Besohet se nuk u bënë raportime në polici ose në shërbimet e autoambulancës.
Pamjet e incidentit janë bërë virale që atëherë, me shumë njerëz që kritikojnë veprimet e rojeve të sigurisë, të cilët më vonë mund të shihen duke qeshur me sjelljet e dyshes. /Telegrafi/