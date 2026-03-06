Deri në vitin 2030, industria evropiane e automobilave do të humbasë qindra mijëra vende pune
Industria evropiane e automobilave po lufton për mbijetesë dhe tani po përballet me katër sfida të mëdha, shpjegon organizata industriale Clepa.
Përveçse kërkesa për automjetet elektrike është më e ulët se sa pritej, konkurrenca nga Kina është rritur papritmas.
Për më tepër, prodhuesit e automjeteve vazhdimisht ushtrojnë presion mbi nënkontraktorët për të ulur çmimet; për shembull, BYD ka kërkuar nga nënkontraktorët e saj një ulje prej dhjetë për qind të çmimit për t’i bërë kompaninë konkurruese.
Së fundi, po bëhet gjithnjë e më e vështirë të përmbushësh edhe burokracinë e BE-së me rregulla strikte, raporton Automotive News Europe.
Midis viteve 2024 dhe 2025, nënkontraktorët evropianë u detyruan të largojnë mbi 100 mijë punonjës, dhe deri në vitin 2030 mund të zhduken edhe 350 mijë vende pune, sipas Clepa-s.
Komisioni Evropian tani do të përpiqet të përgjigjet me një sërë rregullash për të përmirësuar pozicionin e prodhuesve të automjeteve në Bashkimin Evropian. Po vjen edhe një kategori e veçantë e automjeteve “Made in Europe”, që do të mund të konkurrojë për subvencione… Do të shihet nëse proteksionizmi do të funksionojë. /Telegrafi/