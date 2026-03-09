Deri në mesin e javës do të kthehen të gjithë shtetasit e Maqedonisë nga Lindja e Mesme
Pas evakuimit të suksesshëm të 151 shtetasve të Maqedonisë nga Dubai, evakuimi i atyre të mbetur që kërkuan ndihmë për t'u larguar nga Lindja e Mesme duhet të organizohet deri në mesin e kësaj jave. Prioritet u jepet grave dhe fëmijëve, turistëve, si dhe atyre që nuk kanë vendbanim të përhershëm në vendet e vatrës së krizës...
Mbi 500 qytetarë kanë kërkuar të evakuohen nga vendet e rrezikshme në Lindjen e Mesme.
Shumica e tyre, 430, kërkuan evakuim nga Emiratet.
Dy aeroplanë të tjerë nga Dubai për në Shkup duhet të ulen këtë javë. Evakuimi është përgatitur edhe për 89 shtetas nga Doha, 36 nga Kuvajti dhe 15 nga Bahreini. Pesë persona kanë aplikuar nga Arabia Saudite dhe do të kthehen në vend nëpërmjet Riadit. Dje, 150 shtetasit e parë nga Dubai zbarkuan në Shkup, përfshirë një duzinë të huaj. Edhe pse 14 qytetarë u regjistruan, ata nuk hipën në fluturimin për në Shkup.
6 shtetas u evakuuan nga Izraeli në vend me një aeroplan qeveritar, 6 të tjerë u kthyen me ndihmën e DCM në Tel Aviv me një fluturim komercial. Edhe një person mbetet për t'u shpëtuar, por kjo do të ndodhë kur të krijohen kushtet e sigurisë.
Përparësi u jepet grave, fëmijëve dhe turistëve të bllokuar në zona me rrezik të lartë. Fluturimet do të paguhen nga Qeveria.