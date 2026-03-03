Dërguti: PDK ka kërkuar të propozojë dy emra për president, mes tyre edhe djalin e Adem Demaçit
Balton Dërguti nga Iniciativa “Ne Mundemi” ka deklaruar në “Debat Plus” se PDK ka kërkuar të propozojë dy emra për president, mes tyre edhe Shqiptar Demaçi.
Sipas tij, në seancën e radhës do të tentohet sigurimi i nënshkrimeve për kandidaturën e Demaçit, një lëvizje që mund ta vendosë Vetëvendosjen në pozitë të vështirë nëse nuk e mbështet atë.
“Është tentuar fillimisht me PDK të arrihet marrëveshje. Ku kam informacion që PDK-ja ka kërkuar t’i propozojë dy emra. Edhe njëri nga ta që është diskutuar është Shqiptar Demaçi".
"Po tentohet që në seancën e radhës me i bë nënshkrimet për të. Kanë me tentu me qit edhe ne pozicion të keq edhe VV-në, nëse ata se votojnë ose nuk i japin nënshkrimet Demaçit, atëherë kanë me ra në një pozicion të keq edhe vetë VV-ja…”, ka thënë Dërguti.