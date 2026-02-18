Deputetja e LSDM-së kërkon që Vesna Janevska ta tërheqë Propozim-ligjin për arsimin e lartë
Deputetja e LSDM-së, Bisera Kostadinovska-Stojçevska, i drejtoi pyetje ministres së Arsimit, Vesna Janevska, në seancën e sotme parlamentare, në lidhje me projektligjin për arsimin e lartë dhe pasojat e zgjidhjeve të tij mbi autonominë e universiteteve, cilësinë e arsimit dhe mundësitë e zhvillimit për studentët dhe stafin akademik.
Ajo iu drejtua reagimeve nga komuniteti akademik, të cilat paralajmërojnë se ligji e centralizon tepër kontrollin, përqendrohet në çështje procedurale dhe administrative, dhe nuk zgjidh probleme thelbësore siç janë financat, largimi i stafit të ri dhe lidhja e dobët me tregun e punës.
"Cilësia në arsimin e lartë duhet të jetë përparësia më e lartë jo vetëm e ministrit kompetent dhe qeverisë, por edhe e të gjithë atyre që janë të përfshirë në atë nivel arsimi. Dhe për këtë arsye, çdo zgjidhje ligjore që rregullon arsimin e lartë duhet të përditësohet rregullisht, por ky proces duhet të përfshijë të gjitha palët e interesuara dhe të gjitha palët duhet të dëgjohen. Që kur projektligji për arsimin e lartë u publikua në ENER, reagimet nuk janë shuar.
"Ministre, a mendoni se ky propozim i mbulon vërtet të gjitha profilet që studiojnë në institucionet tona të arsimit të lartë? A po zvogëlohen problemet që në thelb po zgjidhen duke shkurtuar mundësitë për të rinjtë për të qëndruar dhe punuar në një institucion të arsimit të lartë? A mendoni se projektligji nuk diskriminon? A jeni gati t'i dëgjoni të gjitha palët? A mendoni se një ligj për arsimin e lartë duhet të miratohet me forcë, me kokëfortësi, dhe përsëri mundësitë për një "diplomë në çdo cep" mbeten? A mendoni se me gjërat e përcaktuara kështu në arsimin e lartë, problemi me diplomat me cilësi të dobët - universitare, "Master, doktoraturë" - të cilat janë prej kohësh të ngulitura në shoqëri dhe janë ato kundër të cilave në të vërtetë po luftojmë?", theksoi Kostadinovska-Stojçevska.