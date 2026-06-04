Deputetët e Zurichut bëhen me asistent të inteligjencës artificiale për të përballuar fluksin e punës
Me shumicë votash, kuvendi komunal i Zurichut ka miratuar pajisjen e anëtarëve të tij me një mekanizëm kërkimor të bazuar në Inteligjencën Artificiale (AI).
Ky asistent digjital synon t’u vijë në ndihmë veçanërisht deputetëve të rinj për t’u orientuar më lehtë në mesin e fluksit gjithnjë e më të madh të dokumenteve dhe çështjeve politike.
Sipas deputetit të partisë liberale (FDP), Martin Burki, puna në parlamentin e Zurichut është bërë jashtëzakonisht komplekse vitet e fundit. Numri i çështjeve që kërkojnë shqyrtim dhe analizë, sipas tij, po rritet vazhdimisht.
Gjatë debateve në parlament, pika që ngriti më shumë diskutim ishte nëse ky asistent duhet të ishte një motor kërkimi klasik apo një Inteligjencë Artificiale Gjenerative (që mëson vetë dhe krijon tekste të reja).
Në fund, vendimi që u mor ishte ky: kuvendi komunal nuk dëshiron as konsum të lartë të energjisë elektrike dhe as “halucinacione” (raste kur inteligjenca artificiale gjeneron informacione të rreme ose të shpikura).
Për këtë arsye, mjeti do të kufizohet vetëm në funksionin e një motori kërkimi të avancuar me inteligjencë artificiale mbi dokumentet ekzistuese.
Votat kundër këtij projekti erdhën ekskluzivisht nga Partia Popullore Zvicerane (SVP).
Përfaqësuesit e saj sqaruan se në parim nuk janë kundër mbështetjes nga teknologjia, por votuan kundër sepse në argumentimin e projektit u përmendën termat ekologjikë si emetimet zero dhe konsumi i energjisë si kritere për përzgjedhjen e teknologjisë. /Telegrafi/