Depoja e naftës në Rusi digjet për të dytën ditë, dëme të mëdha në rezervuarë
Depoja e naftës në Rusi vazhdon të digjet për të dytën ditë radhazi, ndërsa dëmet e shkaktuara konsiderohen të mëdha dhe me pasoja të rëndësishme për infrastrukturën e furnizimit me karburant.
Në depon e naftës në Labinsk, pjesa më e madhe e rezervuarëve të magazinimit është shkatërruar si pasojë e sulmit të ndodhur një ditë më parë.
Sipas informacioneve të para, shpërthimet dhe flakët e fuqishme kanë përfshirë një sipërfaqe të gjerë të objektit, duke dëmtuar rëndë kapacitetet për ruajtjen dhe shpërndarjen e naftës. Ekspertët theksojnë se një goditje e tillë ndaj një pike kyçe të furnizimit mund të ketë ndikime zinxhirore në sektorin energjetik dhe në ekonominë lokale.
Zjarri i shkaktuar nga sulmi vazhdon të jetë aktiv edhe pas më shumë se 24 orësh, duke e bërë të vështirë ndërhyrjen e plotë të shërbimeve zjarrfikëse.
Edhe pse autoritetet lokale deklaruan më herët se situata ishte vënë nën kontroll, pamjet dhe raportimet nga terreni tregojnë të kundërtën: flakët vazhdojnë të përhapen dhe nuk janë izoluar plotësisht.
Kjo ka ngritur shqetësime për sigurinë e zonës përreth dhe për rrezikun e ndotjes së mjedisit, sidomos nëse karburanti i djegur përhapet në tokë apo në burime ujore.
Ndërkohë, ekipet e emergjencës mbeten në terren duke u përpjekur të kufizojnë përhapjen e zjarrit dhe të shmangin dëme të mëtejshme.
Situata mbetet e tensionuar dhe e paqartë, ndërsa priten informacione të reja për shkallën e plotë të dëmit dhe kohën e nevojshme për normalizimin e gjendjes. /Telegrafi/