Dënohet me burg të përjetshëm kosovari në Mynih, tentoi ta vrasë gruan në prani të djalit të tyre
Një burrë në Mynih është dënuar me burgim të përjetshëm për tentativë vrasjeje të gruas së tij të ndarë, duke i shkaktuar më shumë se 20 plagë me thikë.
Gjykata e Landit e Mynihut e gjeti të dëshmuar se 34-vjeçari e goditi me thikë gruan në mes të ditës pranë një sheshi lojërash në prill të vitit 2025, në prani të djalit të tyre, transmeton albinfo.ch. Sipas gjykatës, gruaja mbijetoi vetëm falë një operacioni emergjent pothuajse tetë-orësh, pavarësisht lëndimeve kërcënuese për jetën në organe të shumta.
Gjyqtarja kryesuese e trupit gjykues Elisabeth Ehrl, ka thënë se si trup gjykues nuk kanë parë asnjë arsye për të vendosur një dënim më të lehtë ndaj të akuzuarit. Edhe pse 34-vjeçari në thelb e kishte pranuar sulmin, Ehrl, megjithatë, e konsideroi deklaratën e tij si një nënvlerësim, shkruan dpa.de. Sips saj ishte absurde që e kishte siguruar thikën vetëm si mjet frikësimi. Në vend të kësaj, gjykata arriti në përfundimin se ishte një tentativë vrasjeje e paramenduar e motivuar nga motive të ulëta.
Vendimi nuk është ende ligjërisht i detyrueshëm. Si mbrojtja ashtu edhe prokuroria kanë një javë kohë për të apeluar në Gjykatën Federale të Drejtësisë.
Sulmi ndodhi pak para seancës së planifikuar të divorcit.
Gjykata deklaroi se motivi i burrit kosovar ishte mosgatishmëria e tij për të pranuar dëshirën e gruas së tij për t’u ndarë.
Për më tepër, ai qe zemëruar nga fakti se gruaja e tij, gjithashtu kosovare, kishte raportuar vazhdimisht dhunë të përsëritur në familje kundër saj, përfshirë gjatë shtatzënive të saj, përcjell albinfo.ch. Gjykata gjithashtu e konsideroi faktin se apartamenti i përbashkët dhe kujdestaria e fëmijëve do t’i kishin shkuar gruas së tij në rast divorci si motiv për sulmin – i cili ndodhi dy ditë para seancës së planifikuar të divorcit.
. , … Gjykatësja Ehrl shpjegoi se gjykata e dënoi atë me burgim të përjetshëm pavarësisht shprehjeve të tij të pendimit, pjesërisht sepse viktima mbijetoi vetëm falë punës së jashtëzakonshme të mjekëve – një mrekulli, siç tha ajo. Sulmi u krye me një shkallë të lartë intensiteti kriminal, dhe gruaja vazhdon të vuajë nga pasoja të rënda fizike dhe psikologjike.
Fakti që burri e goditi me thikë në një shesh lojërash para djalit të tyre luajti gjithashtu një rol në vendimin.
“Babi, çfarë ke bërë?”
Gjyqtarja Ehrl i kërkoi të pandehurit të përdorte kohën e tij në burg për të reflektuar mbi pasojat e veprimeve të tij. Ajo theksoi se kjo nuk kishte të bënte vetëm me viktimën e tij, por edhe me djalin e tij, i cili u desh ta shihte nënën e tij të mbuluar nga gjaku.
Gjatë procesit gjyqësor i pandehuri përshkroi se si momenti kur e kuptoi se djali i tij po qëndronte pranë tij dhe po e pyeste: “Babi, çfarë ke bërë?” i është ngulitur në kujtesë. Ai tha se kjo e kishte prekur thellë.
Pas sulmit, burri e kishte telefonuar nënën e tij, i kishte thënë: “Mbaroi” dhe i kishte bërë një foto të gruas së plagosur. Vetëm policët, me armët e nxjerra, arritën ta detyronin të ulte thikën.
Viktima: Frika nga familja e ish-burrit
Dëshmia e gruas tani të divorcuar, e cila u paraqit si bashkë-paditëse, u zhvillua në gjykatë nëpërmjet lidhjes video dhe pas dyerve të mbyllura me kërkesën e saj. Sipas prokurorisë, ish-gruaja ende ka frikë nga familja e të pandehurit, trnsmeton lbinfo.ch. Prandaj, gjyqtarja Ehrl u bëri thirrje të afërmve të burrit, të cilët ishin në sallën e gjyqit për vendimin, të tregonin dhembshuri dhe ta linin gruan të qetë./albinfo/