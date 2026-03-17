Dënohet me 3 vjet e 5 muaj burgim i akuzuari për sulm seksual në Fushë Kosovë
Gjykata Themelore në Prishtinë – Dega në Fushë Kosovë, ka shpallur Aktgjykim dënues në çështjen penale ndaj të akuzuarit A.M., për shkak të veprave penale “Sulm seksual” dhe “Lëndim i lehtë trupor”.
Sipas njoftimit zyrtar, i akuzuari është shpallur fajtor dhe i është shqiptuar dënim me burgim unik në kohëzgjatje prej 3 vitesh e 5 muaj.
Në dënimin e shqiptuar me burgim, të akuzuarit i llogaritet edhe koha e kaluar në masën e paraburgimit, deri në plotfuqishmëri të këtij aktgjykimi, por jo më shumë se dënimi i shqiptuar në këtë aktgjykim.
I akuzuari po ashtu detyrohet që në emër të shpenzimeve të procedurës penale – paushallit gjyqësor, të paguajë shumën prej 50 euro dhe në emër të taksës për Fondin e Kompensimin e Viktimave të Krimit, shumën prej 20 euro, e gjitha këto në afatin prej 30 ditëve, nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë.
“Udhëzohet pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore – juridike, udhëzohet në kontest të rregullt civil. Kundër këtij aktvendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë”.