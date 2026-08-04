KRU “Prishtina” ka njoftuar se është dëmtuar një gyp i ujësjellësit me diametër 225 milimetra në sheshin “Xhorxh Bush”, gjatë punimeve të kryera nga operatorët ekonomikë të Komunës së Prishtinës.

Si pasojë e dëmtimit, objektet në këtë zonë do të mbesin pa furnizim me ujë deri në sanimin e defektit.

Sipas njoftimit, dëmtimi është i natyrës më të ndërlikuar dhe riparimi mund të marrë më shumë kohë.

Ekipet e mirëmbajtjes së ujësjellësit janë në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit dhe rikthimin e furnizimit me ujë në normalitet sa më shpejt. /Telegrafi/





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