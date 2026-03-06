Demi Moore më në fund tregon pse ndryshoi pamjen, e vërteta pas frizurës që bëri bujë
Aktorja e njohur më në fund ka reaguar për ndryshimin e madh në pamjen e saj, duke sqaruar publikisht spekulimet që prej ditësh po qarkullonin në rrjetet sociale dhe në mediat e modës
Kujtojmë se Moore së fundmi tërhoqi vëmendje të madhe gjatë Javës së Modës në Milano, ku u shfaq në pasarelën e shtëpisë së njohur të modës Gucci me një transformim të dukshëm në stil. Përveç pamjes së saj rinore që vazhdon të mahnitë publikun, aktorja prezantoi edhe një frizurë krejtësisht të re.
E njohur për flokët e saj të gjatë dhe elegantë, Moore këtë herë u shfaq me një prerje të shkurtër të tipit bob, ndërsa për paraqitjen në pasarelë zgjodhi edhe një variant shumë të përhapur në modë, të ashtuquajturin “bob me efekt të lagur”, një stil që thekson shkëlqimin dhe strukturën e flokëve.
Ndryshimi i papritur shkaktoi reagime të shumta te fansat dhe ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Shumë prej tyre u habitën me transformimin, ndërsa nuk munguan as spekulimet për një ndryshim të përhershëm të stilit të saj.
Megjithatë, aktorja vendosi të flasë dhe të sqarojë gjithçka, duke zbuluar se pas kësaj pamjeje të re nuk qëndron një prerje e vërtetë flokësh.
Në të vërtetë, frizura që u bë virale ishte thjesht një paruke, e përdorur për efekt artistik dhe për t’iu përshtatur konceptit të paraqitjes në pasarelë, transmeton Telegrafi.
“Unë i dua shumë flokët e gjatë dhe gjithmonë jam ndier më e natyrshme kur ato më bien lirshëm mbi shpinë. Ndryshimet përmes parukeve dhe shtesave më lejojnë të eksploroj anë të ndryshme të vetes dhe të shpreh kreativitetin tim. Por, në fund të ditës, asgjë nuk mund ta zëvendësojë ndjesinë e flokëve të mi të vërtetë, që janë të gjatë, të butë dhe të lirë”, u shpreh Moore.
Ajo shtoi se flokët për të nuk janë vetëm një element estetik, por edhe një mënyrë personale shprehjeje.
“Është mënyra ime për t’u shprehur dhe për t’u rikthyer te vetja. Kjo lidhje e vazhdueshme me flokët e mi të gjatë më jep stabilitet dhe ndjenjën e shtëpisë, pavarësisht se ku ndodhem apo çfarë jam duke bërë”, tha aktorja gjatë aktivitetit Power Talks, të organizuar nga marka e njohur e kujdesit për flokët Kérastase.
Ky moment konfirmoi edhe një herë se, pavarësisht eksperimenteve të herëpashershme me stilin, flokët e gjatë mbeten pjesë e identitetit të pandryshueshëm të Demi Moore.
/Telegrafi/