Del detaji i papritur, zbulohet pagesa e Ilir Shaqirit për pjesëmarrjen në Ferma VIP
Pjesëmarrja e Ilir Shaqirit në Ferma VIP ka shkaktuar reagime të shumta dhe ka kthyer balerinin e njohur në një nga figurat më të komentuara të këtij sezoni.
Fituesi i edicionit të parë të Big Brother VIP Albania po shihet nga një pjesë e publikut si një zgjedhje e papritur dhe e diskutueshme për këtë format, duke u përfshirë shpesh në debate të ashpra brenda lojës, sidomos me Mozën dhe në zhvillimet e tjera të shtëpisë.
Qasja e tij ka bërë që ai të perceptohet si një personazh antagonist gjatë qëndrimit të tij.
Megjithatë, dalja e tij nga formati nuk pritet të jetë e pafavorshme nga ana financiare.
Burime të sigurta të Prive By Liberta Spahiu bëjnë me dije se Ilir Shaqiri është paguar rreth 40 mijë euro për pjesëmarrjen e tij, një shumë e konsiderueshme që shpjegon edhe pranimin e kësaj ftesë dhe ekspozimin në këtë format. /Telegrafi/