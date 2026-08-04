KRU “Mitrovica” ka njoftuar se furnizimi me ujë të pijshëm për Spitalin në Mitrovicën e Veriut është ndërprerë për shkak të një defekti në stacionin e pompimit që furnizon këtë institucion.

Sipas njoftimit, ekipet e mirëmbajtjes së KRU “Mitrovica” janë në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit, me qëllim që furnizimi me ujë të rikthehet sa më shpejt.

KRU “Mitrovica” ka falënderuar konsumatorët për mirëkuptimin. /Telegrafi/



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