Një superfans i Stranger Things nga Arizona e vërtetoi dashurinë e tij për serialin e Netflix, i cili përfundoi së fundmi, duke grumbulluar një koleksion rekord me artikuj rreth tij.

Banori i Chandler, Joey Avalos, u vlerësua me Rekordin Botëror Guinness për koleksionin më të madh të artikujve me temë Stranger Things – 2,301 artikuj të ndryshëm.

"Fillova të koleksionoja menjëherë pasi doli seriali, por nuk kishte shumë mallra atje", tha Avalos për Guinness World Records.

Avalos tha se koleksioni i tij është ende në rritje.

“Koleksioni im vazhdon të përhapet edhe sot", shtoi ai. /Telegrafi/


