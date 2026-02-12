Dashuria për “Stranger Things” e çon drejt Rekordit Botëror Guinness
Një superfans i Stranger Things nga Arizona e vërtetoi dashurinë e tij për serialin e Netflix, i cili përfundoi së fundmi, duke grumbulluar një koleksion rekord me artikuj rreth tij.
Banori i Chandler, Joey Avalos, u vlerësua me Rekordin Botëror Guinness për koleksionin më të madh të artikujve me temë Stranger Things – 2,301 artikuj të ndryshëm.
"Fillova të koleksionoja menjëherë pasi doli seriali, por nuk kishte shumë mallra atje", tha Avalos për Guinness World Records.
Avalos tha se koleksioni i tij është ende në rritje.
“Koleksioni im vazhdon të përhapet edhe sot", shtoi ai. /Telegrafi/
