DAP: Të mërkurën do të ketë ndërprerje të përkohshëm të sistemit e-Tatime
Drejtoria e të Ardhurave Publike njofton tatimpaguesit dhe përdoruesit e sistemit e-Tatime se për shkak të një përmirësimi teknik të planifikuar të sistemeve të IT-së, të mërkurën, më 08.04.2026, duke filluar nga ora 14:00, do të ketë një ndërprerje të përkohshme në funksionimin e sistemit dhe shërbimeve elektronike.
Me qëllim që të sigurohet përmbushja e pandërprerë e detyrimeve tatimore, i nxisim të gjithë përdoruesit të përfundojnë aktivitetet e tyre para se të fillojë ndërprerja. Pas përfundimit të aktiviteteve teknike, sistemi do të jetë përsëri i disponueshëm për përdorim.
Nga DAP njëkohësisht falënderohen për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm.
Top Lajme
Jobs
Real Estate