Dani Olmo refuzon oferta të pabesueshme dhe mbetet besnik i Barcelonës
Mesfushori spanjoll, Dani Olmo, ka vendosur të qëndrojë te Barcelona, duke refuzuar oferta të majme nga klube të tjera evropiane dhe nga Lindja e Mesme.
Ekipi londinez Arsenal shpresonte të përfitonte nga koha e kufizuar e lojës së Olmos nën drejtimin e Hansi Flick, por 27-vjeçari e ka bërë të qartë se e sheh të ardhmen e tij në Camp Nou, shkruan Sport.
Përpjekja e dështuar e Arsenalit
Arsenali, me trajnerin Mikel Arteta në krye, kishte shfaqur interes konkret për Olmon, duke tentuar ta bindte të transferohej në Premier League dhe të merrte më shumë minuta lojë.
Por mesfushori ka treguar besnikëri ndaj klubit katalanas dhe nuk ka ndërmend të largohet, pavarësisht projektit ambicioz të Arsenalit.
Oferta të pabesueshme të refuzuara
Besnikëria e Olmos ndaj Barcelonës është testuar edhe nga oferta të jashtëzakonshme të klubeve të tjera. Sipas Sport, Al-Qadsia nga Arabia Saudite i kishte ofruar një kontratë katërvjeçare me 9.5 milionë euro neto në sezon.
Manchester City dhe Pep Guardiola kanë qenë admirues të tij prej kohësh, ndërsa spekulime verën e kaluar nga agjenti i tij, Andy Bara, nxitën thashetheme për një largim të mundshëm.
Megjithatë, Olmo refuzoi gjithçka dhe zgjodhi të vazhdojë karrierën në La Liga nën drejtimin e Flick.
Kontrata dhe rëndësia në ekip
Me një kontratë deri në vitin 2030 dhe një vlerë tregu rreth 60 milionë euro, çdo klub do të duhet të presë një vendim aktiv të Barcelonës për të tentuar transferimin e tij.
Olmo ka qenë një lojtar kyç që nga rikthimi në Barcelonë nga RB Leipzig në 2024, duke kontribuar me 16 gola në 39 paraqitje në të gjitha garat këtë sezon.
Arsenali duhet të kërkojë alternativa
Lëvizja për të nënshkruar me Olmon tregon dëshirën e Artetës për më shumë kreativitet në mesfushën e Arsenalit. Klubi londinez po konsideron gjithashtu opsione të tjera, përfshirë veteranin e Bayern Munich, Leon Goretzka.
Megjithatë, duket se Olmo do të qëndrojë te Barcelona, përveç nëse situata financiare e klubit katalanas e detyron një shitje të papritur. /Telegrafi/