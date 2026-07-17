Cvetanovski: Rritja e çmimeve të derivateve dhe ushqimeve është presion financiar mbi buxhetin e familjeve
Simona Cvetanovski nga LSDM akuzoi se standardi i jetesës së qytetarëve është përkeqësuar ndjeshëm gjatë dy viteve të fundit, duke theksuar se shumica e të punësuarve nuk arrijnë të mbulojnë as shpenzimet bazë të jetesës.
Cvetanovski deklaroi se, sipas të dhënave të Administratës së të Hyrave Publike për vitin 2025, 73% e qytetarëve marrin pagë më të ulët se paga mesatare mujore në vend.
Ajo shtoi se rreth gjysma e të punësuarve realizojnë të ardhura mujore mes 24.000 dhe 36.000 denarëve, dhe vlerësoi se, krahasuar me shportën minimale të konsumit, as dy paga të tilla nuk mjaftojnë për të mbuluar shpenzimet bazë të një familjeje.
Sipas Cvetanovskit, rritja e pagave nuk po e ndjek ritmin e rritjes së çmimeve, ndërsa ushqimet, shërbimet komunale dhe produktet bazë po bëhen gjithnjë e më të shtrenjta. Ajo kritikoi Qeverinë edhe për faktin se, sipas LSDM‑së, nuk e ka rritur pagën minimale në 600 euro.
Nga LSDM paralajmëruan se rritja e re e çmimeve të derivateve të naftës do të ndikojë më tej në çmimet e ushqimeve dhe do të shtojë presionin mbi buxhetet familjare.
Partia vlerësoi se politikat aktuale ekonomike kanë çuar në rënien e standardit të jetesës dhe në përkeqësimin e gjendjes ekonomike të qytetarëve.