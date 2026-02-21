Cristiano Ronaldo i pandalshëm, shënon dy gola për Al Nassr
Ylli portugez Cristiano Ronaldo po vazhdon me formën mahnitëse te Al Nassr.
Ronaldo shënoi dy gola në fitoren e thellë 4-0 të Nassr ndaj Al Hazem.
Fillimisht, realizoi nga afërsia pas një asistimi të Kingslay Coman, duke mos dështuar përballë portierit.
L'OUVERTURE DU SCORE DE CRISTIANO RONALDO
963
— CR7INHO🐐🇵🇹 (@_cr7inho) February 21, 2026
Ndërkohë, me të njëjtin bashkëpunoi sërish për ta vulosur fitoren. Faktikisht në të njëjtën mënyrë e finalizoi goditjen për ta lënë portierin pa gjasa.
CRISTIANO RONALDO HAS JUST SCORES HIS 964th CAREER GOAL
— Al Nassr Town (@_roterly_) February 21, 2026
Kësisoj, Ronaldo mbetet vetëm 36 gola për të arritur objektivin prej 1 mijë golave në karrierë./Telegrafi
