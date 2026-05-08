Cristiano Ronaldo arrin një rekord pas 100 golave në Superligën e Arabisë Saudite
Ylli portugez, Cristiano Ronaldo shënoi për Al Nassr në fitoren e tyre 4-2 kundër Al-Shabab të enjten në mbrëmje.
Joao Felix shënoi një tregolësh në ndeshje për të ndihmuar Al Nassr të fitonte, por nata ishte tërësisht për Ronaldon që shënoi gol të rëndësishëm.
Ronaldo arriti shifrën e 100 golave për Al Nassr në ligën elitare saudite dhe kjo shifër erdhi në vetëm 105 ndeshje.
Kështu, sulmuesi portugez bëhet lojtari i parë që shënon 100 apo më shumë gola në katër kampionate të ndryshme, pasi një gjë të tillë e arriti edhe në Ligën Premier, La Liga dhe Serie A.
Cristiano Ronaldo becomes the first player to score 100+ goals in four different leagues 🤯
🏴 Premier League
🇪🇸 La Liga
🇮🇹 Serie A
🇸🇦 Saudi Pro League pic.twitter.com/gQDgXpTEos
— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 7, 2026
Gjithsej, Ronaldo ka shënuar 121 gola në 139 ndeshje për Al Nassr dhe është më afër shënimit të 1000 golave zyrtarë në karrierën e tij.
Për më tepër, Ronaldo dhe Al Nassr janë vetëm një fitore larg ngritjes së titullit të Superligës së Arabisë Saudite për vitin 2026. /Telegrafi/