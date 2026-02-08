Corvette merr flakë në rrugë – gjithçka u filmua nga syzet e shoferit
Imagjinoni këtë: po ngisni një Chevy Corvette Stingray me muzikën tuaj të preferuar dhe çatinë e hapur, duke shijuar kohën pas timonit.
Papritmas, ka një shpërthim në motor dhe vetura merr flakë.
Tingëllon si një makth, apo jo?
Për një shofer të C8, kjo është pikërisht ajo që ndodhi.
Pamjet e incidentit u shfaqën së fundmi, duke ofruar një pamje të drejtpërdrejtë të zjarrit ndërsa ai shpërthente.
@lamstorytime The video shows a first-person perspective of a driver in a red Chevrolet Corvette C8 convertible. While driving on a highway, the driver notices smoke and pulls over to the shoulder. Upon exiting the vehicle, the rear engine bay is seen engulfed in large flames and thick black smoke. The driver quickly grabs a few personal items from the passenger seat before backing away as the fire intensifies. #accident #cartok #viral ♬ My Freedom - ROIK
I filmuar nga syzet Ray-Ban Meta të shoferit, klipi e tregon atë duke udhëtuar me rreth 129 km/h, përpara se të ngadalësojë në 97 km/h, ndërsa rruga kthen në të majtë.
Në këtë moment, një shpërthim i vogël dhe i zbehtë mund të dëgjohet nga motori.
Shoferi shikon menjëherë në pasqyrën e pasme dhe flakët mund të shihen duke shpërthyer nga pas.
Ai ndalon shpejt dhe hidhet shpejt jashtë, me sa duket pa e fikur motorin.
Flakët e kaplojnë veturën brenda pak sekondash.
Duke vepruar shpejt, shoferi merr disa gjëra nga ulësja e pasagjerit dhe largohet me vrap.
Pra, çfarë shkoi saktësisht keq këtu?
Vitin e kaluar, Chevrolet lëshoi një ndalesë shitjeje për disa Corvette të reja specifike dhe tërhoqi mbrapsht mbi 23,000 automjete që konsideroheshin të ndjeshme ndaj ndezjes gjatë furnizimit me karburant.
Por kjo tërheqje preku vetëm modelet e pajisura me motorin V8, përkatësisht Z06 dhe ZR1.
Ky Stingray i veçantë nuk ishte një prej tyre.
Disa kanë spekuluar se ka pasur një rrjedhje karburanti në motor. Ndërsa kjo është sigurisht e mundur, nuk shpjegon pse duket se ka pasur një shpërthim të vogël nga pjesa e pasme. /Telegrafi/