Cole Allen nuk pranon fajësinë për përpjekjen për të vrarë Trumpin në darkën e korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë
Një burrë i akuzuar për sulmin me armë zjarri në darkën e Shoqatës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, i armatosur me armë dhe thika, u deklarua i pafajshëm të hënën për akuzat se u përpoq të vriste presidentin Donald Trump dhe qëlloi me pushkë një oficer të Shërbimit Sekret i cili u përpoq të ndalonte sulmin.
Cole Tomas Allen ishte i prangosur, si dhe mbante një uniformë portokalli burgu kur u shfaq në gjykatën federale për t'u paraqitur para gjykatës.
Allen nuk foli gjatë seancës së shkurtër dëgjimore. Një nga avokatët e tij e paraqiti deklaratën e tij, transmeton Telegrafi.
Avokatët e Allen po i kërkojnë gjykatësit të distriktit amerikan Trevor McFadden të skualifikojë të paktën dy zyrtarë të lartë të Departamentit të Drejtësisë nga përfshirja e drejtpërdrejtë në ndjekjen penale të tij, sepse ata mund të konsiderohen viktima ose dëshmitarë në këtë rast, duke krijuar një konflikt të mundshëm interesi.
Prokurori i Përgjithshëm në detyrë Todd Blanche dhe Prokurorja e SHBA-së, Jeanine Pirro po merrnin pjesë në ngjarje kur Allen kaloi me vrap një pikë kontrolli sigurie dhe qëlloi me pushkë një oficer të Shërbimit Sekret, thanë autoritetet.
Avokati mbrojtës Eugene Ohm tha se mbrojtja ka të ngjarë të kërkojë të skualifikojë të gjithë zyrën e Pirros nga përfshirja në këtë rast.
McFadden nuk dha vendim nga trupi gjykues për këtë çështje, por u kërkoi avokatëve të Allen të jepnin hollësi mbi fushëveprimin e mundshëm të kërkesës së tyre për përjashtim.