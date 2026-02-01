Çmimi i arit dhe argjendit ka rënë ndjeshëm, nga erdhi kjo rënie?
Ari arriti një rekord të ri të enjten në 5600 dollarë për ons. Argjendi tregtohej me 120 dollarë për ons.
Papritmas, çmimet e metaleve të çmuara filluan të binin. Deri të premten në mbrëmje, ari tashmë kushtonte 470 dollarë për ons, transmeton Telegrafi.
Ethet e arit arritën një rekord të ri në fillim të vitit 2026, me çmimet që arritën një rekord më herët këtë javë.
Në të gjithë botën, njerëzit u rreshtuan për të shitur lingota ari që kishin tashmë ose për t'i blerë ato.
Konsumatorët shkuan te shitësit me pakicë vendas për të fituar para nga bizhuteritë e tyre të arit.
Disa po blejnë monedha ose shufra ari për herë të parë. Të tjerë po investojnë në fonde të tregtuara në bursë, duke tregtuar vlerën e metalit në një mënyrë të ngjashme me tregtimin e aksioneve.
Të mërkurën, çmimi i arit në tregun spot në Nju Jork arriti një rekord prej më shumë se 5418 dollarë për ons troy, standardi me të cilin maten metalet e çmuara.
Që atëherë, çmimet kanë rënë, me kontratat me afat të caktuar që ranë nën 5,000 dollarë të premten pasdite, gjë që mund të sinjalizojë një korrigjim më të gjerë.
Luhatjet në vlerë janë bërë gjithashtu më të theksuara pas rrjedhjes së lajmit se presidenti Donald Trump do të emëronte ish-zyrtarin e Rezervës Federale, Kevin Warsh si guvernator të bankës qendrore të SHBA-së.
Ari mund të jetë i paqëndrueshëm dhe i paparashikueshëm. Megjithatë, çmimet janë shumë më të larta se një vit më parë, kur çmimi spot në Nju Jork ishte më pak se 2795 dollarë për ons troy.
Shumë gjëra varen nga pasiguria. Interesi për blerjen e arit - dhe metaleve të tjera të çmuara si argjendi - po rritet në kohë të trazuara.
Çmimet e arit u rritën në të gjithë botën në kulmin e pandemisë COVID-19, dhe mes luftërave dhe trazirave të vazhdueshme të shkaktuara nga tarifat e presidentit Trump.
Të dhënat e fundit përkuan me përshkallëzimin e tensioneve gjeopolitike në Venezuelë dhe Iran, thirrjet e përsëritura të Trump për marrjen e Grenlandës nga SHBA-të dhe qëndrimin e tij gjithnjë e më agresiv ndaj aleatëve të Amerikës.
Ka pasur "një prishje të vërtetë në mënyrën se si mendojmë se si funksionon rendi botëror, nëse duam ta quajmë kështu", tha për Associated Press, Daniel McDowell, profesor i shkencave politike në Universitetin e Syracuse.
Ai shpjegoi se në momente paqëndrueshmërie, blerja e arit historikisht ka qenë një lloj "reagimi psikologjik" për disa njerëz që kërkojnë një vend të sigurt për paratë e tyre.
Kërkesa e fundit për ar dhe rënia e tij e fundit në vlerë kanë përkuar gjithashtu me dobësimin e dollarit amerikan dhe pyetjet në lidhje me pavarësinë e ardhshme të Rezervës Federale.
Trump ka nominuar ish-zyrtarin e Rezervës Federale, Kevin Warsh për të drejtuar bankën qendrore, gjë që mund të sinjalizojë një zhvendosje drejt ndikimit më të madh të Shtëpisë së Bardhë në politikën monetare dhe gjithashtu të zvogëlojë pavarësinë historike të Rezervës Federale nga politika.
Warsh do të zëvendësonte kryetarin aktual Jerome Powell në maj kur të skadojë mandati i tij. Trump zgjodhi Powell për të drejtuar Rezervën Federale në vitin 2017.
Ai e ka kritikuar vazhdimisht atë për mos uljen e normave të interesit mjaftueshëm shpejt. Warsh ka qenë prej kohësh një "skifter" në zhargonin e Rezervës Federale, dikush që mbështet norma më të larta interesi për të kontrolluar inflacionin.
Trump ka njoftuar se do të nominojë një kryetar të ri të Rezervës Federale për të ulur normat e interesit, të cilat ai thotë se do të ulin koston e huamarrjes për borxhin masiv prej 38 trilionë dollarësh të qeverisë federale. Nominimi kërkon konfirmimin e Senatit. /Telegrafi/