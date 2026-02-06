Çmimet e shërbimeve hotelerike për një vit janë rritur për 3.4%
Çmimet e shërbimeve hotelierike në janar 2026 u rritën me 0.2 përqind krahasuar me muajin e kaluar.
Krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, çmimet janë më të larta me 3.4 përqind, njoftoi Enti Shtetëror i Statistikave.
Në bazë vjetore, pra në vitin 2025 krahasuar me vitin 2024, çmimet e shërbimeve të ushqimit u rritën me 4.8 përqind.
Në janar 2026, krahasuar me dhjetor 2025, çmimet sipas grupeve u rritën me: 0.3 përqind për ushqim, 0.2 përqind për pije alkoolike. Nuk u vunë re ndryshime çmimesh në grupet Pije joalkoolike dhe qëndrime me natë.
