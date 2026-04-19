Çmimet e naftës do të kthehen në nivele më të larta pas mbylljes së Ngushticës së Hormuzit, paralajmërojnë ekspertët
Ndërsa Irani e ka mbyllur përsëri Ngushticën e Hormuzit, çmimet e naftës ka të ngjarë të kthehen në nivele marramendëse nesër, tha një analist tregu për Sky News.
Ato kishin rënë të premten, me çmimin referues që ra me 10% pasi Irani njoftoi se do të lejonte anijet tregtare të kalonin nëpër ngushticë, e cila luan një rol jetësor në eksportet e naftës.
"Unë besoj se çmimet do të rikthehen në nivelet e tyre në një pikë të lartë kur tregjet të hapen nesër", tha Osama Rizvi, një strateg tregu në konsulencën e energjisë Primary Vision.
Ai vuri në dukje se ngushtica nuk është plotësisht e mbyllur, pasi Irani lejon kalimin e disa anijeve, transmeton Telegrafi.
Por ngarkesat kanë rënë nga rreth 20 milionë fuçi në ditë në vitin 2025 në vetëm tre deri në katër milionë fuçi.
Rizvi shpjegon gjithashtu se si mungesat që rezultuan në Azi kanë ndikuar në negociatat e vazhdueshme të paqes midis Iranit dhe SHBA-së. /Telegrafi/